Депутатская неприкосновенность должна быть отменена до весны 2018 - Лещенко

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко настаивает, что депутатская неприкосновенность должна быть отменена до весны 2018 года, а не с 1 января 2020 года, как предлагается в законопроекте президента Украины Петра Порошенко.

"Система решила бросить нам подачку. Порошенко внес свои поправки к Конституции относительно неприкосновенности депутатов. Не прошло и три с половиной года. Это - результат давления общества, но Порошенко не был бы Порошенко, если бы не подложил свинью. Этот законопроект полностью повторяет депутатский, только с одной разницей - отменять неприкосновенность Порошенко хочет ... со следующего созыва Рады", - написал С.Лещенко на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

"Наше требование - неприкосновенность должна быть отменена до весны 2018 года, то есть в течение двух ближайших сессий Рады", - добавил он.

Он также отметил, что эти поправки должны голосоваться в системной привязке к закону о процедуре импичмента президента.

Ранее в этот день президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду как неотложный проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины, отменяющий неприкосновенность народных депутатов Украины. В проекте закона отмечается, что в случае его принятия он вступает в силу с 1 января 2020 года.

Как сообщалось, во вторник, 17 октября, под стенами Верховной Рады в Киеве собралось около 4 тысяч человек с требования проведения политической реформы. В митинге участвуют представители различных политических сил и общественных организаций, в частности: Рух новых сил, "Батькивщина", "Самопомич", Гражданская позиция Анатолия Гриценко, "5.10", "Демальянс", вкладчики банка "Михайловский", небольшое количество сторонников партии "Свобода", и Национального корпуса. Среди требований участников акции – отмена депутатской неприкосновенности.