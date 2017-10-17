Политика

10:42 17.10.2017

В Испании поместили под стражу двух лидеров каталонских сепаратистских организаций

В Испании поместили под стражу двух лидеров каталонских сепаратистских организаций

Суд в Испании постановил заключить под стражу двух лидеров общественных каталонских организаций - "Национальная каталонская ассамблея" и "Омниум культураль", которые выступают за независимость региона от Мадрида, сообщают во вторник местные СМИ.

Глав этих организаций - Жорди Санчеса и Жорди Куишара - обвиняют в подстрекательстве к мятежу перед референдумом о независимости Каталонии, который прошел 1 октября.

Отмечается, что их обоих взяли под стражу без права освобождения под залог.

Между тем, суд решил оставить на свободе главу каталонской полиции Хосепа Луиса Траперо, который вместе с Ж.Санчесом и Ж.Куишаром проходит по этому делу.

Ранее сообщалось, что 20-21 сентября в Барселоне гражданская гвардия проводила обыски в организациях, связанных с организацией референдума о независимости региона. На улицы города вышли десятки тысяч человек, в ходе акций протеста произошли столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Прокуратура считает, что Ж.Санчес и Ж.Куишар призывали людей принимать активное участие в акциях и не расходиться.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим Конституции.

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