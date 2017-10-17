Политика

08:08 17.10.2017

Северокорейский дипломат в ООН предупредил, что ситуация на Корейском полуострове находится на грани войны

Северокорейский дипломат в ООН предупредил, что ситуация на Корейском полуострове находится на грани войны

        В настоящее время ситуация на Корейском полуострове находится на такой стадии, что ядерная война может вспыхнуть в любой момент, заявил заместитель постпреда КНДР при ООН Ким Ин Рен.

      "Обстановка на Корейском полуострове, к которой приковано мировое внимание, достигла такой критической точки, что ядерная война может начаться в любой момент", - предупредил дипломат, выступая в комитете Генассамблеи ООН по разоружению.

      По его словам, с 1970 года "ни одна страна в мире не подвергалась такой жесткой и прямой ядерной угрозе" со стороны США, как Северная Корея. Однако сегодня КНДР завершила формирование своего ядерного арсенала, который превратил ее в полноценную ядерную державу, которая располагает "средствами доставки оружия на различные расстояния, включая доставку атомной и водородной бомб, а также межконтинентальными баллистическими ракетами".

      "Вся материковая территория Соединенных Штатов, - отметил зам. постпреда, - находится в досягаемости наших ударов, и если США попробуют вторгнуться хотя бы на дюйм нашей священной территории, они не избегут сурового наказания в любом месте земного шара", - подчеркнул Ким Ин Рен.

      Он заявил, что Пхеньян поддерживает идею полного отказа от ядерного оружия, однако не присоединится к соглашению, пока США, угрожающие КНДР, не согласятся на его подписание.

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