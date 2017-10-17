Вашингтон не занимает ни одну из сторон в проблемах между Багдадом и Иракским Курдистаном – Трамп

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Вашингтон одинаково относится как к правительству Ирака, так и к властям Иракского Курдистана.

"Нам не нравится тот факт, что они (Ирак и Иракский Курдистан - ИФ) находятся в конфронтации, однако мы не занимаем какую-либо из сторон", - сказал Д.Трамп, выступая перед журналистами.

При этом президент США подчеркнул, что Вашингтон "долгие годы поддерживал очень хорошие отношения с курдами, но и был на стороне Ирака".

Утром в понедельник иракские войска вошли на территорию провинции Киркук, взяв под контроль ключевые объекты инфраструктуры и нефтяные месторождения. Курдские вооруженные формирования принялись покидать город Киркук после появления в городской черте иракских войск.