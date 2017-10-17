Политика

02:01 17.10.2017

Трамп заявил о возможности выхода США из соглашения по иранской ядерной программе

Трамп заявил о возможности выхода США из соглашения по иранской ядерной программе

        Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из ядерного соглашения с Ираном, сообщил американский телеканал NBC.

      Д.Трамп заявил, что Конгресс может принять позитивное решение по соглашению, в противном случае это решение Конгресса может привести к "полному прекращению" участия США в сделке.

      "Мы посмотрим, что произойдет на втором этапе. Может случиться полное прекращение (участия США), эта возможность очень реальна", - заявил Д.Трамп.

      "Я устал от того, что нами пользуются", - отметил американский президент, назвав иранских лидеров "отличными переговорщиками, которые совершили отличную сделку для себя, но ужасную для США".

      Д.Трамп 13 октября сообщил, что не будет сертифицировать соблюдение Ираном параметров соглашения по атому. По его словам, следует пересмотреть ряд договоренностей с Ираном. Он также предупредил, что США, если посчитают это нужным, могут в любой момент выйти из данного соглашения.

      Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявляла, что у президента США нет полномочий по аннулированию сделки между "шестёркой" и Ираном.

      В июле 2015 года Иран и шесть стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия - пришли к соглашению относительно программы развития мирного атома в Иране - к Совместному всеобъемлющему плану действий, на основании которого с Ирана были сняты международные санкции.

      СВПД предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. После заключенного при предыдущем президенте США Бараке Обаме СВПД с Ирана были частично сняты международные санкции.

 

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Могерини рассчитывает, что США при рассмотрении иранской темы будут учитывать европейские интересы

Трамп выразил надежду на участие Хиллари Клинтон в выборах в 2020 году

ЕС следует убедить конгресс США не отказываться от ядерной сделки с Ираном - глава МИД Франции

США и Южная Корея начинают совместные военно-морские учения у берегов Корейского полуострова

Макрон заверил Рухани, что европейские страны не намерены отказываться от сделки по атому

Президент США не будет подтверждать выполнение Ираном ядерного соглашения – газета

Представители госдепартамента США на следующей неделе посетят Турцию для урегулирования визового кризиса

В сенате США критикуют администрацию Трампа за задержку с введением утвержденных санкций против РФ

Доказаны манипуляции российских спецслужб в соцсети "Фейсбук"

Причиной поражения демократов на выборах стала не Россия, а их плохой кандидат – Трамп

ПОСЛЕДНЕЕ

Европейский еврейский конгресс предостерегает лидера Австрийской народной партии от коалиции с ультраправой Партией свободы

Кабмин назначит по конкурсу гендиректора новосозданного Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции

Оппозиционер Статкевич собрался провести в Минске "марш возмущенных белорусов"

Нарушения в ходе предвыборной кампании в Киргизии не ставят под сомнение легитимность выборов

Пучдемон в письме Рахою не стал пояснять, объявлял ли он независимость Каталонии

Оппозиционер Бабанов признал итоги выборов президента Кыргызстана и заявил об отсутствии планов по захвату власти

Австрийская народная партия лидирует с 31,4% голосов на выборах в парламент

Правящая партия Венесуэлы побеждает на выборах губернаторов в Венесуэле - избирательный совет

За прошедшие сутки боевики 16 нарушили перемирие, 2 украинских военнослужащих получили ранения – штаб

Президент ВКУ Евгений Чолий посетил Эстонию с рабочим визитом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА