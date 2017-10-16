Политика

16:11 16.10.2017

Европейский еврейский конгресс предостерегает лидера Австрийской народной партии от коалиции с ультраправой Партией свободы

Европейский еврейский конгресс предостерегает лидера Австрийской народной партии от коалиции с ультраправой Партией свободы

Европейский еврейский конгресс призывает главу победившей на парламентских выборах правоцентристской Австрийской народной партии Себастьяна Курца не формировать коалицию с ультраправой Австрийской партией свободы

"Мы настоятельно призываем г-на Курца сформировать коалицию центристских партий, избежав опасного союза с ультраправой партией", - заявил президент ЕЕК Вячеслав Кантор, слова которого приводят в пресс-службе конгресса.

"Партии, чья политическая платформа основана на неприкрытой ксенофобии, нетерпимости и преследовании иммигрантов, не должно быть места в правящем кабинете", - подчеркнул он.

По предварительным результатам, Австрийская партия свободы получила более 25% и заняла второе место на выборах в парламент, обойдя левоцентристскую Социал-демократическую партию Австрии уходящего со своего поста канцлера Кристиана Керна.

"Европа в целом и Австрия, в частности, прекрасно знают, к чему ведет признание популистских и человеконенавистнических идеологий. Нельзя допустить, чтобы непререкаемый авторитет Австрии в послевоенной Европе, основанной на принципах демократии и прав человека, был принесен в жертву сиюминутной политической выгоде. Однажды увлечение опасным популизмом уже привело к ужасным и мрачным временам, которые ещё живы в памяти европейцев", - добавил В.Кантор.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Австрийская народная партия лидирует с 31,4% голосов на выборах в парламент

Порошенко поздравил лидера "Австрийской народной партии" Себастиана Курца с победой на парламентских выборах

В Австрии проходят парламентские выборы

Климкин примет участие в Европейском форуме в Австрии

Вашингтон выступает за диверсификацию поставок газа в Европу

Климпуш-Цинцадзе надеется на завершение ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС до конца мая

ЕС будет поддерживать Украину на пути к евроинтеграции

ЕС для Украины стал синонимом реформ и ценностей демократии – Порошенко

Комитет министров Совета Европы обнародовал решение по Крыму

Киев заявляет о поддержке инициатив Польши по усилению центральной Европы

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин назначит по конкурсу гендиректора новосозданного Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции

Оппозиционер Статкевич собрался провести в Минске "марш возмущенных белорусов"

Нарушения в ходе предвыборной кампании в Киргизии не ставят под сомнение легитимность выборов

ЕС следует убедить конгресс США не отказываться от ядерной сделки с Ираном - глава МИД Франции

Пучдемон в письме Рахою не стал пояснять, объявлял ли он независимость Каталонии

Оппозиционер Бабанов признал итоги выборов президента Кыргызстана и заявил об отсутствии планов по захвату власти

США и Южная Корея начинают совместные военно-морские учения у берегов Корейского полуострова

Правящая партия Венесуэлы побеждает на выборах губернаторов в Венесуэле - избирательный совет

За прошедшие сутки боевики 16 нарушили перемирие, 2 украинских военнослужащих получили ранения – штаб

Президент ВКУ Евгений Чолий посетил Эстонию с рабочим визитом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА