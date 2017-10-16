Европейский еврейский конгресс предостерегает лидера Австрийской народной партии от коалиции с ультраправой Партией свободы

Европейский еврейский конгресс призывает главу победившей на парламентских выборах правоцентристской Австрийской народной партии Себастьяна Курца не формировать коалицию с ультраправой Австрийской партией свободы

"Мы настоятельно призываем г-на Курца сформировать коалицию центристских партий, избежав опасного союза с ультраправой партией", - заявил президент ЕЕК Вячеслав Кантор, слова которого приводят в пресс-службе конгресса.

"Партии, чья политическая платформа основана на неприкрытой ксенофобии, нетерпимости и преследовании иммигрантов, не должно быть места в правящем кабинете", - подчеркнул он.

По предварительным результатам, Австрийская партия свободы получила более 25% и заняла второе место на выборах в парламент, обойдя левоцентристскую Социал-демократическую партию Австрии уходящего со своего поста канцлера Кристиана Керна.

"Европа в целом и Австрия, в частности, прекрасно знают, к чему ведет признание популистских и человеконенавистнических идеологий. Нельзя допустить, чтобы непререкаемый авторитет Австрии в послевоенной Европе, основанной на принципах демократии и прав человека, был принесен в жертву сиюминутной политической выгоде. Однажды увлечение опасным популизмом уже привело к ужасным и мрачным временам, которые ещё живы в памяти европейцев", - добавил В.Кантор.