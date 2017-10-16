Кабмин назначит по конкурсу гендиректора новосозданного Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции

Кабинет Министров Украины создал новый Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции.

Как сообщает Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции на своей странице в Фейсбуке, Правительственный офис будет осуществлять координацию деятельности органов исполнительной власти по разработке и осуществлению мероприятий, направленных на выполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также направлять и контролировать политический и политико-военный диалог и практическое сотрудничество с НАТО и государствами-членами Альянса.

Также в рамках реформы государственного управления началось формирование нового состава Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции, в частности, объявлен конкурс на замещение должности его генеральный директора.

Согласно размещенной Секретариатом Кабина информации о конкурсе, уровень зарплаты гендиректора Правительственного офиса определен в 50070 грн. Среди требований к кандидату отсутствует норма об иностранном языке, лишь обязательное свободное владение государственным языком.

В должностные обязанности гендиректора входит, в частности руководство работой Правительственного офиса по организационному, экспертно-аналитическому, информационному обеспечению деятельности Кабмина, в том числе по разработке и осуществлению мероприятий, направленных на выполнение годовых национальных программ в рамках Комиссии Украина - НАТО, решений Комиссии Украина – НАТО в рамках Хартии об особом партнерстве между Украиной и Организацией Североатлантического договора и Декларации о ее дополнении, других международных договоров между Украиной и НАТО и уполномоченными органами Альянса.