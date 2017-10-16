Оппозиционер Статкевич собрался провести в Минске "марш возмущенных белорусов"

Белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич сообщил, что направил в Мингорисполком уведомление о проведении акции протеста в Минске 21 октября.

"Отправил в Мингорисполком письмо следующего содержания: (...) сообщаю о намерении провести 21 октября "Марш возмущенных белорусов 2.0". Начало в 14.00 на Октябрьской площади Минска", - говорится в сообщении Н.Статкевича в Facebook.

По его словам, "предыдущий опыт уведомлений Мингорисполкома о планируемых мирных собраниях показал нежелание властей придерживаться законодательства и международных обязательств". "Поэтому предлагаю выполнить требования Конституции и обеспечить беспрепятственное и безопасное проведение массового мероприятия", - сказа Н.Статкевич.

Согласно белорусскому законодательству проведение массовых мероприятий разрешается местными властями при подаче заявки. Проведение акций по заявительному принципу считается незаконным.

Н.Статкевич - лидер распущенной Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада), кандидат в президенты Белоруссии кампании 2010 года. Один из создателей общественного объединения "Белорусское объединение военных".

19 декабря 2010 года, после объявления результатов президентских выборов, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко, акция оппозиции на площади Независимости в Минске вылилась в массовые беспорядки. Было задержано более 600 наиболее активных участников. Среди задержанных был и Н.Статкевич.

В мае 2011 года суд Партизанского района Минска признал Н.Статкевича виновным в организации массовых беспорядков и приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

А.Лукашенко 22 августа 2015 года помиловал и решил освободить Н.Статкевича и ряд оппозиционных активистов.

После своего освобождения Н.Статкевич периодически проводит различные протестные мероприятия. В начале текущего года был инициатором проведения "Марша рассерженных белорусов", который был направлен на применение в стране так называемого "тунеядского" декрета.