Политика

13:00 16.10.2017

Нарушения в ходе предвыборной кампании в Киргизии не ставят под сомнение легитимность выборов

Нарушения в ходе предвыборной кампании в Киргизии не ставят под сомнение легитимность выборов

Допущенные в ходе президентской кампании в Киргизии нарушения не влияют на легитимность выборов, заявил глава миссии краткосрочных наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ Азай Гулиев.

"Да, наблюдатели фиксировали разнообразные нарушения", - сказал он в понедельник на брифинге в Бишкеке.

"Были случаи устрашения, вмешательства, давления на избирателей, злоупотребления административным ресурсом в пользу того или иного кандидата, все это фиксировалось, но если говорить о легитимности, то такого рода нарушения, мелкие, незначительные нарушения, не влияют на легитимность выборов", - подчеркнул он.

"Была хорошая конкуренция. Мы верим, что выборы проведены в конкуренции и широком выборе кандидатов", - подчеркнул он.

По его словам, "необходимо также подчеркнуть, что мирная передача власти от одного президента к другому имело место быть, и весь этот процесс необходимо довести до конца".

"В свете демократических обязательств, которые взяла на себя Киргизия мы передадим рекомендации всем участникам выборного процесса, в том числе представителям власти. Соответствующий отчет будет готов в течение двух месяцев, в связи с чем мы должны ограничить комментарии", - отметил А.Гулиев.

15 октября в Киргизии прошли выборы президента. По данным ЦИК республики, к настоящему моменту получены сведения об итогах голосования с 98,32% участков, явка избирателей составила 55,93%.

По предварительным данным, за кандидата от пропрезидентсткой Социал-демократической партии Киргизии Сооронбая Жээнбекова проголосовало 54,81% избирателей. Его основной соперник, лидер оппозиционной парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" О.Бабанов набирает 33,74% голосов. На третьем месте по числу голосов - бывший секретарь Совета безопасности республики Адахан Мадумаров, который набирает 6,48%.

Выборы президента Киргизии прошли в воскресенье, на пост главы государства претендовали 11 кандидатов.

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