ЕС следует убедить конгресс США не отказываться от ядерной сделки с Ираном - глава МИД Франции

Европейскому союзу нужно надавить на конгресс США, чтобы Вашингтон не выходил из соглашения по атому с Ираном, заявил в понедельник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"ЕС должен оказывать давление на конгресс США, чтобы это соглашение не было поставлено под сомнение", - сказал он журналистам в Люксембурге.

Французский министр подчеркнул, что Тегеран в полном объеме выполняет условия достигнутого с "шестеркой" международных посредников соглашения по атому. В то же время, по его словам, деятельность Тегерана в ряде сфер вызывает вопросы у международного сообщества. В частности, речь идет об иранской программе по разработке баллистических ракет.

Со своей стороны, глава европейской дипломатии Федерика Могерини подчеркнула, что "ожидает, что все стороны продолжат выполнение соглашения".

"Поэтому нам нет смысла рассматривать альтернативы (соглашению Ирана с "шестеркой" - ИФ), - пояснила она.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что не будет сертифицировать выполнение Ираном условий соглашения. Теперь конгрессу предстоит решить, следует ли Вашингтону продолжать участие в договоренностях Тегерана с "шестеркой".

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что не будет сертифицировать выполнение Ираном условий соглашения. Теперь конгрессу предстоит решить, следует ли Вашингтону продолжать участие в договоренностях Тегерана с "шестеркой".