Политика

10:45 16.10.2017

Пучдемон в письме Рахою не стал пояснять, объявлял ли он независимость Каталонии

Пучдемон в письме Рахою не стал пояснять, объявлял ли он независимость Каталонии

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в понедельник направил письмо премьер-министру Испании Мариано Рахою, в котором призвал Мадрид к переговорам, но при этом не внес ясность в вопрос о том, была ли провозглашена независимости региона.

Письмо К.Пучдемона к испанскому премьер-министру опубликовано на сайте издания Pais. Газета отмечает, что в тексте нет ответа на вопрос главы правительства, объявлял ли К.Пучдемон о независимости.

В обращении к главе центрального правительства К.Пучдемон также выступил в защиту права Каталонии на независимость. Он призвал М.Рахоя как можно быстрее встретиться для проведения переговоров по вопросу о независимости региона.

"Наше предложение о диалоге искренне и честно. Поэтому в течение ближайших двух месяцев наша цель - провести диалог. Нужно, чтобы представители Испании, Каталонии, международные представители, которые выражали готовность к переговорам, попробовали наладить их", - говорится в письме.

Отмечается, что на прошлой неделе премьер-министр Испании дал главе регионального правительства Каталонии пять дней на то, чтобы пояснить, объявил ли он о независимости Каталонии. Этот срок истекает как раз 16 октября. М.Рахой пояснял, что от ответа К.Пучдемона будет зависеть реакция Мадрида на события в Каталонии.

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