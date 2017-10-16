Оппозиционер Бабанов признал итоги выборов президента Кыргызстана и заявил об отсутствии планов по захвату власти

Оппозиционный кандидат в президенты Кыргызстана Омурбек Бабанов, занявший второе место на выборах главы государства, признает итоги голосования.

"Выборы прошли, народ сделал свой выбор. Я занял то место, благодаря проголосовавшим за меня избирателям", - заявил он в понедельник журналистам.

"Я никогда не буду захватывать власть. И сейчас, и в будущем не буду этого делать. Не нужно подвергать гонениям тех, кто поддерживал кандидатов", - подчеркнул он.

"В Кыргызстане прошли выборы, да, они прошли не так как нам хотелось. Я хочу в первую очередь поблагодарить всех избирателей, это около 600 тыс. проголосовавших за меня людей. Это те люди, которые хотят перемен, которые не побоялись административного ресурса, те люди, кто сказал свое "я"", - отметил О.Бабанов.

"Мы показали, что в Кыргызстане можно выходить на выборы, нужно предоставлять альтернативное видение развитие государства. Мы однозначно победили, и победа заключается в том, что мы поменяли сознание людей", - подчеркнул он.

По данным ЦИК республики, к настоящему моменту получены сведения об итогах голосования с 98,32% участков, явка избирателей составила 55,93%.

По предварительным данным, за кандидата от пропрезидентсткой Социал-демократической партии Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова проголосовало 54,81% избирателей. Его основной соперник, лидер оппозиционной парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" О.Бабанов набирает 33,74% голосов. На третьем месте по числу голосов - бывший секретарь Совета безопасности республики Адахан Мадумаров, который набирает 6,48%.

Выборы президента Кыргызстана прошли в воскресенье, на пост главы государства претендовали 11 кандидатов.