Политика

10:32 16.10.2017

Австрийская народная партия лидирует с 31,4% голосов на выборах в парламент

Австрийская народная партия лидирует с 31,4% голосов на выборах в парламент

Австрийская народная партия (АНП) побеждает на досрочных парламентских выборах в Австрии с 31,4% голосов, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на предварительные данные МВД страны.

За ней следует ультраправая Австрийская партия свободы (АПС), за нее голоса отдали 27,4% избирателей.

Социал-демократы, идущие на третьем месте, получают на данный момент 26,7% голосов.

Между тем, министр иностранных дел страны и глава АНП Себастьян Курц уже объявил о победе своей партии, а также сообщил, что получил поздравления от канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Я могу обещать, что буду бороться за изменения в нашей стране со всей силой", - приводят европейские СМИ слова С.Курца.

Он отметил, что "многие люди возложили большие надежды на наше движение, и пришло время учредить новый политический стиль".

Наблюдатели отмечают, что при нынешнем раскладе канцлером Австрии станет глава АНП 31-летний С.Курц. Однако для большинства в парламенте ему необходимо будет сформировать альянс с крайне правыми, считают они.

Таким образом, С.Курц в случае назначения канцлером станет самым молодым главой правительства в Евросоюзе.

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