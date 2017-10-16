Правящая партия Венесуэлы побеждает на выборах губернаторов в Венесуэле - избирательный совет

По предварительным официальным результатам выборов губернаторов провинций Венесуэлы, победу одерживает правящая Единая социалистическая партия (ЕСПВ), объявила председатель Национального избирательного совета Тибисай Лусена.

По ее заявлению в эфире государственного телевидения, представители ЕСПВ победили на выборах в 17 из 22 штатов. Подсчет голосов в еще одном штате пока не завершен.

Результаты голосования объявлены после подсчета почти 96% голосов избирателей.

Венесуэльская оппозиция еще до объявления официальных результатов объявила о победе на состоявшихся выборах губернаторов провинций страны.

"То, что происходит сегодня в Венесуэле... - это грандиозная победа, победа гигантского масштаба исторического значения", - заявил лидер оппозиционной коалиции "Круглый стол демократического единства" Рамон Авеледо.

До нынешних выборов губернаторами 20 из 23 штатов Венесуэлы являлись представители ЕСПВ. Накануне выборов ее представители заявляли об уверенности в победе во всех 23 штатах.

Наблюдатели рассматривают нынешние выборы как проверку поддержки населением нынешних властей и лично президента Николаса Мадуро. В случае победы в большинстве штатов представителей оппозиции это могло стать сигналом для Н.Мадуро, что на предстоящих в будущем году президентских выборах он может проиграть.