Политика

07:06 16.10.2017

За прошедшие сутки боевики 16 нарушили перемирие, 2 украинских военнослужащих получили ранения – штаб

За прошедшие сутки боевики 16 нарушили перемирие, 2 украинских военнослужащих получили ранения – штаб

Всего за прошедшие сутки боевики 16 раз нарушили перемирие, Вооруженные Силы Украины 11 раз в ответ открывали огонь на поражение, в результате боевых действий двое украинских бойцов получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В конце прошедших суток обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной, однако контролируемой украинской армией. После 18 часов незаконные вооруженные формирования продолжили обстрелы наших позиций используя преимущественно легкое пехотное вооружение", - сообщается с сводке штаба АТО в понедельник утром.

Так, на донецком направлении боевики трижды били из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям украинской армии на подступах к Авдеевке. Также под огонь их стрелкового оружия попали окраины Каменки.

На приморском направлении украинские опорные пункты были дважды обстреляны у Талаковки. В результате одного из таких обстрелов, около 23 часов получил ранения один украинский военный.

На луганском направлении вечером сохранялась тишина.

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