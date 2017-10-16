Президент ВКУ Евгений Чолий посетил Эстонию с рабочим визитом

Президент Всемирного Конгресса Украинских Евгений Чолий, посетил с рабочим визитом Эстонию, в ходе которого, с 10 по 11 октября провел ряд встреч с председателем парламента Эйки Нестором и государственными чиновниками Эстонии, а также взял участие в праздновании местной украинской общиной 50-летия СКУ, говорится в сообщении для прессы Всемирного конгресса украинцев.

"Президент ВКУ поблагодарил Эстонию за весомую поддержку Украины и подчеркнул важность дальнейшего преодоления гибридной войны Российской Федерации, которая продолжает быть серьезной угрозой как для территориальной целостности Украины, так и для мира и стабильности во всем мире. В связи с этим Евгений Чолий заявил о важности введения на Донбасс, согласно международным критериям, миротворческой миссии ООН и полицейской миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и наблюдательной миссии ОБСЕ в Крым. Президент ВКУ призвал к ужесточению санкций против Российской Федерации за постоянное несоблюдение Минских договоренностей и нарушения прав человека в Крыму. Кроме этого, Евгений Чолий поднял вопрос о противодействии российской кампании по дезинформации, которая пытается представить Украину как несостоявшееся государство, и проинформировал о последних значительных реформах в Украине. Президент ВКУ призвал Эстонию поддержать предоставление Украине помощи, подобной плана Маршалла, которая будет способствовать восстановлению вызванных российской агрессией разрушений и продолжению необходимых реформ. Также он призвал принять меры для прекращения проекта "Северный поток-2", является угрозой европейской энергетической безопасности. Вместе с этим Евгений Чолий поблагодарил, что Эстония была первым государством, признавшим Голодомор 1932-33 гг. Геноцидом украинского народа", - информируют в ВКУ.

10 октября 2017 президент ВКУ вместе украинской общиной принял участие в праздновании 50-летия ВКУ, где выступил с речью. В ней Е. Чолий обратил внимание на основные достижения ВКУ и акцентировал внимание на задачах по защите территориальной целостности Украины. Во время данного мероприятия Президент ВКУ отметил почетными грамотами украинские сообщества, коллективы и активистов, а также эстонские волонтерские организации "Vaba Ukraina" (Свободная Украина), "Моndo", портал "Uudised Ukrainast" ( "Новости из Украины"), а также участников пикетов в поддержку Украины против российской агрессии.

На следующий день, 11 октября Е.Чолий участвовал в круглом столе в парламенте Эстонии на тему эстонско-украинских отношений и роли Эстонии и СКУ в поддержке Украины.

Во время своего визита, президент ВКУ встретился со следующими лицами: "Кэлам Мари-Энн - председателем сельского совета Виимси от партии "Союз Родина и Республика", Кертом Иоганнесом - председателем Парламентской группы дружбы Эстония – Украина, Кивой Калви, - председателем фракции Социал-демократической партии в парламенте Эстонии, Кяосаар Ирэн - директором Интеграционного Фонда, Лоотом Гайки - государственным секретарем Эстонии, Мелвилла Джеймсом (младшим) - послом США в Эстонии, Микко Марианне - председателем Эстонской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, Нестором Эйки - председателем Парламента Эстонии, Певкур Анной - председателем фракции Реформистской партии в парламенте Эстонии, Сеэдер Гелир-Вальдором - председателем фракции партии "Союз Родина и Республика" в парламенте Эстонии, Теэсалу Паулом - директором политического отдела Министерства иностранных дел Эстонии, Гартманон Пиретом – заместителем канцлера по культурному многообразию министерства культуры Эстонии, Яковенко Василием - временно поверенным в делах Украины в Эстонии.