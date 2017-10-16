Политика

02:43 16.10.2017

Главы МИД стран ЕС обсудят ход выполнения соглашения по ядерной программе Ирана, ситуацию вокруг Северной Кореи

Главы МИД стран ЕС обсудят ход выполнения соглашения по ядерной программе Ирана, ситуацию вокруг Северной Кореи

Ход выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы обсудят в понедельник, 16 октября, в Люксембурге министры иностранных дел стран-членов Евросоюза.

Встреча пройдет под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Федерики Могерини.

По данным источников, в Брюсселе министры также рассмотрят ситуацию вокруг Северной Кореи. Главы внешнеполитических ведомств обсудят последние события на Корейском полуострове, а также ответы на вызовы, которые возникают в связи с деятельностью КНДР в ядерной и ракетной сферах, отметили в пятницу источники.

Министры, как ожидается, примут дополнительные самостоятельные меры, которые бы подкрепляли и усиливали санкции, введенные СБ ООН в отношении Пхеньяна, отметили источники.

Министры также обсудят, как ЕС могла бы содействовать строгому выполнению резолюций СБ ООН по КНДР всеми странами-членами всемирной организации.

Министры иностранных дел в ходе встречи обсудят также ситуацию в Турции и сотрудничество с этой страной в вопросах Сирии и Ирака, а отношения с Ираном.

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