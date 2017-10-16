Главы МИД стран ЕС обсудят ход выполнения соглашения по ядерной программе Ирана, ситуацию вокруг Северной Кореи

Ход выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы обсудят в понедельник, 16 октября, в Люксембурге министры иностранных дел стран-членов Евросоюза.

Встреча пройдет под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Федерики Могерини.

По данным источников, в Брюсселе министры также рассмотрят ситуацию вокруг Северной Кореи. Главы внешнеполитических ведомств обсудят последние события на Корейском полуострове, а также ответы на вызовы, которые возникают в связи с деятельностью КНДР в ядерной и ракетной сферах, отметили в пятницу источники.

Министры, как ожидается, примут дополнительные самостоятельные меры, которые бы подкрепляли и усиливали санкции, введенные СБ ООН в отношении Пхеньяна, отметили источники.

Министры также обсудят, как ЕС могла бы содействовать строгому выполнению резолюций СБ ООН по КНДР всеми странами-членами всемирной организации.

Министры иностранных дел в ходе встречи обсудят также ситуацию в Турции и сотрудничество с этой страной в вопросах Сирии и Ирака, а отношения с Ираном.