Политика

22:29 15.10.2017

По итогам электронного голосования на муниципальных выборах в Эстонии победила оппозиционная партия реформ - предварительные данные

По итогам электронного голосования на муниципальных выборах в Эстонии победила оппозиционная партия реформ - предварительные данные

Завершившиеся в воскресенье в Эстонии муниципальные выборы прошли без особой активности.

По данным Республиканской избирательной комиссии, в голосовании приняло участие 53,2% лиц с правом голоса, в то время как на прошлых выборах в 2013 году этот показатель равнялся 57,6%.

Особенно резко снизилась избирательная активность в Таллине, где проголосовали 53,6%, в то время как четыре года назад 64,1%.

В предварительном голосовании на местных выборах приняли участие 27,8 процента избирателей. По интернету проголосовали 186 034 человека, на избирательных участках - 120 474 человека.

По предварительным данным, электронное голосование выиграла крупнейшая в стране оппозиционная партия Реформ, за которую проголосовали по всей республике 55 220 человек или 29,7 процента из числа проголосовавших по интернету.

Правящая Социал-демократическая партия набрала 13,6 процента электронных голосов (25 283 голоса), оппозиционный Союз Отечества и Res Publica (IRL) 10,1 процента (18 855 голосов), ведущая правящая партия центра 10,1 процента (18 722 голоса).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Эстонии проходят муниципальные выборы

В Австрии проходят парламентские выборы

Выборы нового председателя ПАСЕ пройдут в понедельник

Кононенко сдержанно оценивает готовность Рады изменить закон о выборах

Facebook заблокировал перед выборами в Германии десятки тысяч фальшивых аккаунтов

Главы государств и правительств стран ЕС обсудят на неформальном ужине программу предстоящей деятельности Евросовета

Началось выдвижение кандидатов на выборах в 201 объединенной громаде

ХДС/ХСС поддержали 33% избирателей, СДПГ - 20,5%, "Альтернативу для Германии" 12,6% - официальный предварительный результат выборов в бундестаг

Меркель собирается формировать правительство

Порошенко и Гройсман поздравили Меркель с победой на выборах

ПОСЛЕДНЕЕ

По предварительным результатам, на выборах в парламент Австрии побеждает Австрийская народная партия

Голосование на выборах президента Кыргызстана завершилось, лидирует кандидат от пропрезидентской партии

США будут пытаться решить северокорейский вопрос дипломатическими средствами до первых бомб – Тиллерсон

Великобритания и Германия подтвердили готовность соблюдать соглашение по Ирану

Рада на следующей неделе рассмотрит проект Госбюджета-2018

Почти 24% избирателей проголосовало на выборах президента Кыргызстана

Главы внешнеполитических ведомств Южной Кореи и США обсудили подготовку двухстороннего саммита

Зарегистрирован законопроект о присоединении к Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциях

Турчинов заявил об успешных испытаниях ПТРК "Скиф"

Тимошенко назвала Порошенко главным выгодополучателем в деле о коррупции в Минобороны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА