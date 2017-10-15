Политика

17:11 15.10.2017

США будут пытаться решить северокорейский вопрос дипломатическими средствами до первых бомб – Тиллерсон

США будут пытаться решить северокорейский вопрос дипломатическими средствами до первых бомб – Тиллерсон

Соединенные Штаты будут прилагать усилия для дипломатического урегулирования ситуации вокруг Северной Кореи, но не снимают с повестки дня силовое решение, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Президент Трамп стремится к дипломатическому урегулированию и не стремится к войне", - сказал Р.Тиллерсон в эфире телеканала СNN.

По его словам, эти усилия будут продолжаться до тех пор, пока "не будут сброшены первые бомбы".

Госсекретарь также отметил, что по иранскому вопросу США будут работать со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и в плане проведения инспекций ядерных объектов Ирана.

По его словам, США считают, что Тегеран нарушает некоторые положения соглашения по атому, в частности, в плане количества центрифуг.

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