Политика

15:20 15.10.2017

Главы британского и германского правительств подтвердили готовность соблюдать соглашение по иранском атому

Главы британского и германского правительств подтвердили готовность соблюдать соглашение по иранском атому

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер ФРГ Ангела Меркель считают важным выполнение соглашения по иранской ядерной программе, сообщил представитель офиса Т.Мэй.

Они "согласились, что Великобритания и Германия остаются решительно приверженными сделке", заявил он.

Об этом Т.Мэй и А.Меркель договорились в ходе состоявшейся телефонной беседы, сказал представитель офиса британского премьера.

Кроме того, они в ходе личной встречи в Брюсселе на будущей неделе решили обсудить новую стратегию президента США Дональда Трампа по Ирану, которую он выдвинул в пятницу.

Вместе с тем, по его словам, главы правительств двух стран отметили, что "мировое сообщество должно объединиться против дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе, а также изыскать пути устранения озабоченностей по поводу ракетной программы Ирана".

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