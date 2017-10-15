Почти 24% избирателей проголосовало на выборах президента Кыргызстана

Явка избирателей на выборах главы Кыргызстана оставила почти 24%, сообщает Центризбирком.

"По данным на 13.00, в республике в выборах президента приняли участие 23,75% избирателей", - заявили в воскресенье в ЦИК Кыргызстана.

По словам собеседника агентства, активнее всего голосуют избиратели на юге республики и в Талаской области (север Кыргызстана). "В Оше явка на участки для голосования составила 31,43%, в Таласе - 28,89%", - сказал представитель ЦИК.

В воскресенье в Кыргызстане проходят выборы президента. В них участвуют 11 кандидатов, среди них сразу три бывших премьера: Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков и Темир Сариев.

Полномочия А.Атамбаева истекают 1 декабря, и он не имеет права повторно баллотироваться.

Принять участие в голосовании на выборах президента Кыргызстана могут только граждане, которые прошли биометрическую регистрацию, в уточненном списке 3 млн 25 тыс 902 избирателя, в республике и за границей образовано 2 тыс 375 участков, включая 37 за рубежом. За пределами Киргизии проживает 18 тыс 570 избирателей, наибольшее количество зарубежных участков открыто в РФ.