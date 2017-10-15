Политика

00:47 15.10.2017

В Австрии состоятся досрочные парламентские выборы

В Австрии состоятся досрочные парламентские выборы

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии (парламент) пройдут в воскресенье. Австрийские СМИ отмечают, что по итогам выборов станет ясно, кто займет пост канцлера страны. За этот пост будут бороться три основных кандидата: председатель Социал-демократической партии Австрии (СДПА) Кристиан Керн, министр иностранных дел страны и глава Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц, а также председатель Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе.

В общей сложности в выборах примут участие 16 политических партий. СДПА является одной из двух самых старых партий в Австрии и известна своим программным документом, провозглашающим стремление к социал-демократии, свободе и равенству.

Второй старейшей партией Австрии является АНП, политический курс которой соответствует германскому Христианско-демократическому союзу (ХДС) и направлен на защиту консервативных ценностей.

Помимо этих двух партий, имеющих огромный вес в австрийском обществе, за места в Национальном совете поборются, в частности, партия зеленых, Австрийская свободная партия, а также основная в 2012 году NEOS - Либеральная партия Австрии.

В соответствии с результатами опроса общественного мнения Meinungsraum, Австрийская партия свободы может набрать от 25% до 32%, в то время как АНП - от 23% до 30%. В свою очередь, СДПА, вероятно, получит от 17% до 22% голосов.

Выборы должны были пройти осенью 2018 года, однако в мае 2017 года с предложением о проведении досрочного голосования выступил глава МИД Австрии С.Курц после недавнего распада правящей коалиции СДПА и АНП.

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