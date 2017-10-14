Зарегистрирован законопроект о присоединении к Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциях

Президентский законопроект (№0167) о присоединении Украины к Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференционных правилах происхождения зарегистрирован в Верховной Раде.

В настоящее время текст законопроекта на сайте парламента отсутствует.

Как сообщалось, 20 сентября Кабинет министров одобрил данный законопроект.

"Больше всех от применения этой конвенции выиграют наши производители. Представители индустрий смогут закупать сырье и комплектующие в странах Европейской ассоциации свободной торговли, странах Средиземноморья, а готовую продукцию продавать в ЕС, сохраняя статус преференционного происхождения. Это значит, что при импорте получат сниженные таможенные ставки или смогут экспортировать товары без уплаты пошлины", - сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя законопроект на заседании правительства.

Как отмечалось в пояснительной записке к документу, присоединение к конвенции позволить увеличить экспорт и расширить присутствие отечественных производителей товаров на рынках третьих стран, с которыми заключены соглашения о зонах свободной торговли. Речь идет о странах ЕС, странах-участницах Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), а также Молдове, Черногории и Македонии.

Согласно пояснительной записке, документ разработан в связи с получением официального решения совместного комитета Конвенции о присоединении к ней Украины в мае 2017 года.