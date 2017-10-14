За прошедшие сутки боевики 21 раз нарушили перемирие, 1 украинский военнослужащий получил ранения, - штаб

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 21 раз нарушили перемирие, украинские войска 14 раз отвечали противнику, в результате боевых действий получил ранения один военнослужащий украинской армии", сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В конце прошлых суток в районе проведения боевых действий обстановка и в дальнейшем оставалась напряженной, однако полностью контролируемой Вооруженными Силами Украины. Противник продолжал огневые провокации, в основном, применяя легкое пехотное вооружение", сообщается на странице штаба в "Фейсбук" в субботу утром.

Так, на донецком направлении вечером, в течение часа боевики били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на подступах к Авдеевке. Уже ночью под пулеметным огнем оказались позиции ВСУ у Майорской и Песков. А вооружение БМП применялось неподалеку Зайцев.

На луганском направлении в конце суток НВФ дважды открывали огонь из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов и пулеметов по украинским войскам в Новоалександровке. К сожалению, в результате этого противостояния, около 18 часов получил ранения один украинский военнослужащий. Кроме того, вечером боевики применяли 82-миллиметровые минометы неподалеку Крымского. А противотанковые гранатометы и стрелковое оружие у Станицы Луганской и Валуйского.

На приморском направлении из легкого пехотного вооружения боевики обстреляли украинские опорные пункты в районе Широкино, Гнутово и Водяного.