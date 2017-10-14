Политика

07:06 14.10.2017

За прошедшие сутки боевики 21 раз нарушили перемирие, 1 украинский военнослужащий получил ранения, - штаб

За прошедшие сутки боевики 21 раз нарушили перемирие, 1 украинский военнослужащий получил ранения, - штаб

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 21 раз нарушили перемирие, украинские войска 14 раз отвечали противнику, в результате боевых действий получил ранения один военнослужащий украинской армии", сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В конце прошлых суток в районе проведения боевых действий обстановка и в дальнейшем оставалась напряженной, однако полностью контролируемой Вооруженными Силами Украины. Противник продолжал огневые провокации, в основном, применяя легкое пехотное вооружение", сообщается на странице штаба в "Фейсбук" в субботу утром.

Так, на донецком направлении вечером, в течение часа боевики били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на подступах к Авдеевке. Уже ночью под пулеметным огнем оказались позиции ВСУ у Майорской и Песков. А вооружение БМП применялось неподалеку Зайцев.

На луганском направлении в конце суток НВФ дважды открывали огонь из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов и пулеметов по украинским войскам в Новоалександровке. К сожалению, в результате этого противостояния, около 18 часов получил ранения один украинский военнослужащий. Кроме того, вечером боевики применяли 82-миллиметровые минометы неподалеку Крымского. А противотанковые гранатометы и стрелковое оружие у Станицы Луганской и Валуйского.

На приморском направлении из легкого пехотного вооружения боевики обстреляли украинские опорные пункты в районе Широкино, Гнутово и Водяного.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Белград молчит об участии сербов в войне на востоке Украины

Президент провел встречу с Героями Украины и их семьями накануне Дня защитника Украины

Делегации ВМС ВС Украины и Румынии обсудили вопросы укрепления безопасности в Черном море

Следует объяснить этническим меньшинствам все преимущества закона об образовании – Климкин

Доказаны манипуляции российских спецслужб в соцсети "Фейсбук"

За прошедшие сутки боевики 41 раз нарушали перемирие, один украинский военный получил боевое ранение - штаб

Руководству "Трейд Коммодити" удалось сбежать перед задержанием – издание

Работы на Почтовой площади продолжаются по графику строительства и не несут угрозы археологическим раскопкам

В полиции Одесской области появится группа по проведению спецопераций на воде

Порошенко утвердил положение о Ставке верховного главнокомандующего

ПОСЛЕДНЕЕ

Макрон заверил Рухани, что европейские страны не намерены отказываться от сделки по атому

Президент Мальты посетит Украину 17 октября

Гарантом независимости Украины является украинская армия - Порошенко

В МИД Украины назвали новые аресты в оккупированном Крыму крымскотатарских активистов целенаправленным подавлением

В случае невыполнения депутатами требований протестующих 17 октября часть из них может остаться под Радой бессрочно – Саакашвили

Рада сэкономила 3 млн грн за счет штрафов депутатов за прогулы

Власти Украины не собираются закрывать ни одной румынской школы, функционирующей в стране – Климкин

"Наш край" требует через суд распустить Ичнянский избирком, срывающий выборы в ОТГ

На бюро ПАСЕ от Ягланда потребовали жесткой переговорной позиции с РФ – Арьев

Гройсман назвал спекуляциями заявления об ослаблении процесса реформ в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА