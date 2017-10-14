Политика

02:41 14.10.2017

Белград молчит об участии сербов в войне на востоке Украины

Белград молчит об участии сербов в войне на востоке Украины

Посол Украины в Сербии Александр Александрович сообщил, что Белград молчит в ответ на запрос украинской стороны об участии сербов в конфликте на востоке Украины на стороне боевиков, сообщает "Радио свобода".

"Мы посылали информацию правительству Сербии, но, к сожалению, не получили ответа", - передает издание слова украинского посла.

Президент Сербии Александр Вучич в свою очередь заявил, что не понимает о чем идет речь, поскольку сербские суды давно вынесли вердикты в отношении лиц, участвовавших в незаконных вооруженных формирований за рубежом.

"Не знаю, что еще мы должны сделать. Никто не имеет разрешения государственных органов Сербии участвовать в военных действиях за рубежом, на Донбассе, в Крыму или в любой части конфликта между Россией и Украиной", заявил президент Сербии.

Ранее глава СБУ Александр Грицак, выступая перед журналистами 11 октября по делу об участии в войне на востоке страны "ЧВК (Частной военной компании - ИФ) Вагнера" упомянул, что на стороне боевиков воюет 300 граждан Сербии и что Служба безопасности Украины располагает довольно обширной информацией о каждом из них.

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