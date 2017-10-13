Макрон заверил Рухани, что европейские страны не намерены отказываться от сделки по атому

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Хасаном Рухани заявил о готовности европейских стран продолжать выполнение соглашения по атому, заключенного Тегераном с "шестеркой" международных посредников.

"Президент напомнил, что позиция США не приведет к упразднению соглашения по иранскому атому, и что Франция, ее европейские партнеры вместе со всеми сторонами будут продолжать выполнять свои обязательства", - говорится в сообщении Елисейского дворца, опубликованном по итогам разговора.

Э.Макрон также сообщил, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в ближайшие недели посетит Иран, чтобы обсудить ядерную проблему с иранским министром иностранных дел Джавадом Зарифом.