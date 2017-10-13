Политика

23:23 13.10.2017

Макрон заверил Рухани, что европейские страны не намерены отказываться от сделки по атому

Макрон заверил Рухани, что европейские страны не намерены отказываться от сделки по атому

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Хасаном Рухани заявил о готовности европейских стран продолжать выполнение соглашения по атому, заключенного Тегераном с "шестеркой" международных посредников.

"Президент напомнил, что позиция США не приведет к упразднению соглашения по иранскому атому, и что Франция, ее европейские партнеры вместе со всеми сторонами будут продолжать выполнять свои обязательства", - говорится в сообщении Елисейского дворца, опубликованном по итогам разговора.

Э.Макрон также сообщил, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в ближайшие недели посетит Иран, чтобы обсудить ядерную проблему с иранским министром иностранных дел Джавадом Зарифом.

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