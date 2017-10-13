Гарантом независимости Украины является украинская армия - Порошенко

Для построения успешного государства в Украине нужно провести реформы и освободить свою землю от оккупантов, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"У меня нет никакого сомнения, что мы сделаем Украину еще лучше. Успешную Украину успешных людей. И для этого нам надо освободить украинскую землю от оккупантов. Для этого нам надо провести реформы, обеспечить единство нации, возвратить Украину в единую семью европейских народов… Гарантом независимости Украины является украинская армия, украинские Вооруженные силы", - сказал П.Порошенко в ходе церемонии награждения военнослужащих Вооруженных сил Украины в пятницу в Киеве.

По его словам, более 300 тыс украинских военнослужащих защищали суверенитет Украины на востоке страны.

"Более 300 тыс украинских воинов прошли горнило войны и заслуженно, как непосредственные участники боевых действий, участники обороны Украины от агрессора -России получили статус участников боевых действий. Более 16 тыс 700 военнослужащих удостоены государственных наград, к сожалению 2 тыс 700 из них - посмертно. Звание "Героя Украины" присвоено 45 украинским рыцарям, из которых 27 - посмертно", - сказал глава государства.