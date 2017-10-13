Политика

17:16 13.10.2017

Гарантом независимости Украины является украинская армия - Порошенко

Гарантом независимости Украины является украинская армия - Порошенко

 Для построения успешного государства в Украине нужно провести реформы и освободить свою землю от оккупантов, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"У меня нет никакого сомнения, что мы сделаем Украину еще лучше. Успешную Украину успешных людей. И для этого нам надо освободить украинскую землю от оккупантов. Для этого нам надо провести реформы, обеспечить единство нации, возвратить Украину в единую семью европейских народов… Гарантом независимости Украины является украинская армия, украинские Вооруженные силы", - сказал П.Порошенко в ходе церемонии награждения военнослужащих Вооруженных сил Украины в пятницу в Киеве.

По его словам, более 300 тыс украинских военнослужащих защищали суверенитет Украины на востоке страны.

"Более 300 тыс украинских воинов прошли горнило войны и заслуженно, как непосредственные участники боевых действий, участники обороны Украины от агрессора -России получили статус участников боевых действий. Более 16 тыс 700 военнослужащих удостоены государственных наград, к сожалению 2 тыс 700 из них - посмертно. Звание "Героя Украины" присвоено 45 украинским рыцарям, из которых 27 - посмертно", - сказал глава государства.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко о задержаниях в Минобороны: никому не позволю красть у армии, требую кратчайшего расследования и передачи дел в суд

Порошенко призвал генсека СЕ содействовать освобождению украинцев, удерживаемых в РФ и на оккупированных территориях

Порошенко убежден, что в Раде есть большинство для создания Антикоррупционного суда

Порошенко: вопрос освобождения заложников и политзаключенных не продвигается

Порошенко: я отвергаю утверждения тех, кто говорит о Крыме, как о "завершенном деле"

Украина гарантирует право обучения на родном языке, но изучение государственного языка является обязательным - Порошенко

Порошенко призывает демократические силы и общественность присоединиться к подготовке консолидированного законопроекта об Антикоррупционном суде

Порошенко призывает ПАСЕ удвоить усилия по защите прав человека на оккупированном Донбассе и в Крыму

Порошенко: Россия нагло продолжает игнорировать принятые на себя обязательства по минским договоренностям

Порошенко прибыл в Страсбург

ПОСЛЕДНЕЕ

В МИД Украины назвали новые аресты в оккупированном Крыму крымскотатарских активистов целенаправленным подавлением

В случае невыполнения депутатами требований протестующих 17 октября часть из них может остаться под Радой бессрочно – Саакашвили

Делегации ВМС ВС Украины и Румынии обсудили вопросы укрепления безопасности в Черном море

Рада сэкономила 3 млн грн за счет штрафов депутатов за прогулы

Власти Украины не собираются закрывать ни одной румынской школы, функционирующей в стране – Климкин

"Наш край" требует через суд распустить Ичнянский избирком, срывающий выборы в ОТГ

На бюро ПАСЕ от Ягланда потребовали жесткой переговорной позиции с РФ – Арьев

Гройсман назвал спекуляциями заявления об ослаблении процесса реформ в Украине

Делегации российского Генштаба не дали визу для участия в мероприятии в ООН

Парламент Грузии, как ожидается, в пятницу примет новую конституцию, преодолев вето президента

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА