В МИД Украины назвали новые аресты в оккупированном Крыму крымскотатарских активистов целенаправленным подавлением

В Министерстве иностранных дел Украины расценили новые аресты крымскотатарских активистов на оккупированном Россией полуострове целенаправленным подавлением крымских татар.

"Очередные преступные действия оккупационного режима. Целенаправленное подавление крымских татар. Но свободу не сломать. Боремся дальше!", - написала спикер МИД Марьяна Беца на своей странице в Твиттер в пятницу.

Ранее адвокат Эмиль Курбединов сообщил об аресте 6 крымских татар, задержанных российскими силовиками в Бахчисарае 12 октября.

"Вчера суд арестовал на 2 месяца этих 6 активистов", – сказал адвокат на брифинге в пятницу в Киеве.

По его словам, все задержанные являются активистами организации "Крымская солидарность", которая помогала политзаключенным, проводила акции протеста и т. д.