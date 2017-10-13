Политика

15:42 13.10.2017

В случае невыполнения депутатами требований протестующих 17 октября часть из них может остаться под Радой бессрочно – Саакашвили

В случае невыполнения депутатами требований протестующих 17 октября часть из них может остаться под Радой бессрочно – Саакашвили

 Экс-глава Одесской областной государственной администрации, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили заявляет, что в случае невыполнения народными депутатами требований протестующих на митинге 17 октября, часть из них может остаться под Верховной Радой бессрочно.

"Если они проигнорируют эти требования людей, то, я думаю, что часть людей может решить бессрочно это (митинг - ИФ) продолжить, часть людей может выехать в регионы и там это продолжить", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

По словам М.Саакашвили, власти необходимо понять, что ей не удастся обмануть народ и еще потянуть время перед реализацией данных ранее обещаний.

Как сообщалось, движение "Честно", партия "Рух новых сил Михеила Саакашвили", ВО "Свобода", "Объединение Самопомич", гражданское движение "Хвыля", Автомайдан, Антикоррупционный штаб Инициатива реальных действий, Реанимационный пакет реформ, Центр противодействия коррупции, Opir.org; политическая сила "Альтернатива", партия "Гражданская позиция", партия "Демократический Альянс", партия "Национальный корпус" подписали меморандум о совместных действиях на митинге 17 октября в Киеве.

Как сообщалось, во вторник, 17 октября у здания Верховной Рады должна начаться акция с требованием провести политическую реформу в Украине.

По информации организаторов мероприятия, ключевыми требованиями участников акции будут изменение системы выборов в Украине, в частности, переход к пропорциональной системе с открытыми списками, ограничение политической рекламы на телевидении, создание антикоррупционного суда, ограничение депутатской неприкосновенности.

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