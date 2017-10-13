Политика

15:27 13.10.2017

Делегации ВМС ВС Украины и Румынии обсудили вопросы укрепления безопасности в Черном море

Делегации ВМС ВС Украины и Румынии обсудили вопросы укрепления безопасности в Черном море

Делегация Военно-морских сил Вооруженных сил Украины обсудила с румынскими коллегами вопросы укрепления безопасности в черноморском регионе и развитие двустороннего сотрудничества.

Как сообщается в пятницу на сайте Министерства обороны Украины, штабные переговоры состоялись в румынском городе Брэила.

"Стороны обоюдно отметили постоянное углубление сотрудничества флотов двух стран в целом ряде направлений, важность дальнейшего развития. В ходе встречи также обсуждались вопросы безопасности в Черном море, в частности, его в северо-западной части", - говорится в сообщении.

Делегации отметили необходимость продолжения практики обоюдного участия в учениях серий "Sea Breeze", "Sea Shield", "Poseidon".

Также были обсуждены двусторонние учения, в том числе на реке Дунай, стажировка украинских курсантов на кораблях МС Румынии и, обмен визитами кораблей.

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