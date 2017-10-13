Политика

13:51 13.10.2017

"Наш край" требует через суд распустить Ичнянский избирком, срывающий выборы в ОТГ

"Наш край" требует через суд распустить Ичнянский избирком, срывающий выборы в ОТГ

Партия "Наш край" требует от суда обязать Центральную избирательную комиссию распустить Ичнянскую избирательную комиссию, которая своими действиями срывает первые выборы во вновь объединенные громады в Черниговской области.

Как сообщает в пятницу пресс-служба "Нашего края", соответствующий иск в суд был подан представителями партии, поскольку поданные ранее обращения в ЦИК о роспуске избирательной комиссии в Ичнянской ОТГ остались без соответствующей реакции.

"Ичнянская избирательная комиссия перешла все границы, грубо нарушая законодательство. Они не выполнили решение суда о создании новых пропорциональных округов. Зато зарегистрировали кандидатов в депутаты в тех округах, которые суд признал неправильно созданными. Все это происходит с молчаливого согласия ЦИК. Поэтому мы обращаемся в суд с требованием обязать ЦИК распустить избирательную комиссию в Ичнянской громаде", – заявляют в партии.

"Наш край" убежден, что попытки сорвать выборы на Черниговщине – это тестирование схемы фальсификации выборов, которая затем может быть применена по всей стране.

"Поведение избирательной комиссии в Ичне может привести к срыву выборов. Это новая схема для фальсификаторов – регистрация кандидатов в несуществующих округах. Комиссия нарезала округа под своих людей – в каком было 125 избирателей, в каком – более 2 тысяч. Мы выиграли суд и обязали комиссию создать новые округа. Но комиссия решений суда не выполняет – делают все, чтобы выборы не состоялись", – убеждены в партии.

Ранее "Наш край" сообщал, что выборы в Ичнянской объединенной территориальной громаде под угрозой срыва. Партия призвала Центральную избирательную комиссию не допустить этого и немедленно принять все необходимые меры.

Ичнянская городская избирательная комиссия, в нарушение статьи 17 закона "О местных выборах", образовала непропорциональные избирательные округа: в маленьком – 125 избирателей, а в большом – 2138. Причем от каждого из них будет избираться один депутат, то есть округа сознательно нарезали под "своих кандидатов". Согласно законного решения должно быть образовано 26 округов, в каждом из которых примерно 700 избирателей.

29 сентября 2017 Киевский апелляционный административный суд отменил решение избирательной комиссии, обязав ее создать округа в соответствии с действующим законодательством Украины. Однако комиссия пренебрегла решением суда и оставила в силе решение о несправедливом образования избирательных округов.

4 октября Черниговский окружной административный суд установил, что Ичнянская городская избирательная комиссия действовала с нарушением закона, сформировав непропорциональные округа. Этим же решением комиссии второй раз обязали создать новые округа для выборов в ОТГ в соответствии с законом о местных выборах. Впрочем, комиссия до сих пор не выполнила решение суда и уже зарегистрировала кандидатов в несуществующих округах.

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