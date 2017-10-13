На бюро ПАСЕ от Ягланда потребовали жесткой переговорной позиции с РФ – Арьев

В ходе состоявшегося в пятницу утром заседания бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от генерального секретаря Совета Европы (СЕ) Турбьерна Ягланда потребовали занимать жесткую позицию на предстоящих переговорах в России, сообщил глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев.

"В результате всего на бюро ПАСЕ от Ягланда сегодня требовали жесткой позиции на переговорах в Москве и вообще подать в суд на РФ за неуплату взносов. Атмосфера меняется. И меняется не сама по себе, а через совместные действия и синергию украинцев в СЕ", - написал В.Арьев в своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Подводя итоги пленарной недели ПАСЕ, глава украинской парламентской делегации выразил мнение, что "блицкриг-сценарий по (возобновлению полномочий – ИФ) РФ в ПАСЕ поломали совместными усилиями".