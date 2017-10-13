Парламент Грузии, как ожидается, в пятницу примет новую конституцию, преодолев вето президента

Парламент Грузии в пятницу, 13 октября, может преодолеть вето президента и принять в окончательной редакции новую Конституцию страны.

Как заявил накануне спикер парламента Ираклий Кобахидзе, "новая Конституция регулирует вопросы обороны, в частности, отказывает в полномочиях высшим конституционным органам в вопросах объявления военного и чрезвычайного положения и передает эти полномочия парламенту".

Согласно новой Конституции, Грузия переходит на парламентское правление, что существенно ослабляет институт президента, который, как Верховный главнокомандующий, имел право объявлять военное и чрезвычайное положение в стране. Новый Основной закон упраздняет и Совет национальной безопасности при президенте Грузии.

Ранее глава государства Георгий Маргвелашвили заявлял, что считает новую конституцию, утвержденную парламентским большинством в трех чтениях, "неподготовленной", не имеющей поддержки со стороны общества и оппозиции. Президент Грузии наложил вето на документ и направил в парламент свои поправки к Основному закону.

Парламентское большинство намерено 13 октября преодолеть вето президента и принять Конституцию без учета президентских поправок, в которых особый акцент был сделан на введение пропорциональной системы выборов и изменение процедуры избрания президента не прямым голосованием, а назначенными выборщиками.