Политика

08:09 13.10.2017

Президент США не будет подтверждать выполнение Ираном ядерного соглашения – газета

        Президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит в пятницу, что он не будет подтверждать выполнение Ираном ядерного соглашения, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

      По словам представителей американской власти, решение Д.Трампа не означает, что США выйдут из соглашения. Президент также изложит более широкую политику по Ирану, отмечают источники.

      Кроме того, ожидается, что американский лидер не будет просить Конгресс возобновлять санкции против Ирана, которые были приостановлены в связи с заключением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

      Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Д.Трамп намерен в пятницу объявить о своей стратегии по решению проблемы Ирана.

      Если Д.Трамп придет к выводу о несоответствии ядерной сделки с Ираном американским интересам, то вопрос о будущем этого соглашения автоматически поступит на рассмотрение конгресса США. В течение 60 суток конгрессмены должны принять решение о возможном возобновлении санкций против Ирана, которые были приостановлены в связи с заключением СВПД.

      В соответствии с законодательством США, вопрос о дальнейшем действии ограничительных мер в отношении Тегерана будет приниматься большинством голосов членов конгресса. Если законопроект о разморозке санкций против Ирана будет принят, то затем он будет направлен на подпись Д.Трампу.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Представители госдепартамента США на следующей неделе посетят Турцию для урегулирования визового кризиса

В сенате США критикуют администрацию Трампа за задержку с введением утвержденных санкций против РФ

Доказаны манипуляции российских спецслужб в соцсети "Фейсбук"

Причиной поражения демократов на выборах стала не Россия, а их плохой кандидат – Трамп

Чиновники США полагают, что антивирус Касперского искал на компьютерах секретную информацию – газета

Трамп опроверг сообщения СМИ о планах десятикратно увеличить ядерный арсенал США

Трамп на совещании по нацбезопасности заявлял о желании увеличить ядерный арсенал США в 10 раз

Эрдоган заявил, что Анкара более не считает посла США представителем своей страны в Турции

Трамп сформулировал приоритеты иммиграционной политики

Бывшая жена Трампа Ивана объяснила свой отказ от должности посла США в Чехии любовью к "идеальной жизни" в США

ПОСЛЕДНЕЕ

Делегации российского Генштаба не дали визу для участия в мероприятии в ООН

Парламент Грузии, как ожидается, в пятницу примет новую конституцию, преодолев вето президента

Следует объяснить этническим меньшинствам все преимущества закона об образовании – Климкин

Грузия может содействовать усилению НАТО в черноморском регионе, заявляют в Тбилиси

Рост цен на продукты связан с увеличением экспорта, но в 2018 ситуация улучшится - Гройсман

Россия много лет использует языковой вопрос в своих политических манипуляциях

Законопроект по деоккупации Донбасса во втором чтении Рада может рассмотреть не раньше ноября – Фриз

Чорновол: дело о растратах при закупке топлива для армии - попытка передела рынка

Власти Турции ввели жесткую систему контроля за соблюдением судами ограничений на заходы в порты Крыма

ЦИК назначила на 24 декабря первые выборы в 49 объединенных громадах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА