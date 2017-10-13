Политика

07:42 13.10.2017

Следует объяснить этническим меньшинствам все преимущества закона об образовании – Климкин

        Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Украине не следует расстраиваться относительно резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы по украинскому закону "Об образовании", а стоит сосредоточиться на его разъяснении тем, кто проживает на территории самой Украины.

"Решение ПАСЕ сегодня – не поражение и не победа. Над выводами Венецианской комиссии будем работать. Мы еще не объяснили этническим громадам всех преимуществ (принятого – ИФ) закона", – написал он на своем аккаунте в Твиттер в ночь на пятницу.

      П.Климкин считает проведенные переговоры непростыми, но надеется на визит венгерского министра образования в Украину.

      "Будапешт: непростой, но основанный на аргументах разговор. Есть различия, но следующее - встреча министров образования", – уточнил он.

      Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Киев не закрывает венгерские школы, а создает возможности для их самореализации как в Украине, так и в Венгрии.

      Также он считает, что Евроинтеграция венгров Украины должна происходить не отдельно, методом получения венгерских паспортов, а в контексте общего движения Украины в ЕС.

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