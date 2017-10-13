Политика

03:18 13.10.2017

Грузия может содействовать усилению НАТО в черноморском регионе, заявляют в Тбилиси

      Грузия готова внести свой вклад в усиление НАТО в черноморском регионе, заявил госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе.

      Госминистр отметил на прошедшей в четверг в Батуми конференции по вопросам обороны и безопасности, что существующие на Черном море угрозы беспокоят не только регион, не только Грузию, а "беспокоят европейскую безопасность, евроатлантическую безопасность", сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

      По его словам, вклад Грузии может затрагивать как морской, так и сухопутный или воздушный компоненты.

      Как отмечает пресс-служба, в ходе конференции ее участники согласились, что усиление НАТО в Черноморском регионе будет способствовать миру и стабильности.

      В ходе конференции посол США в Грузии Ян Келли зафиксировал позицию Вашингтона по этому вопросу, отметив, как сообщает пресс-служба, что "стабильность региона Черного моря входит в интересы США".

 

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