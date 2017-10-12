Политика

18:14 12.10.2017

Чорновол: дело о растратах при закупке топлива для армии - попытка передела рынка

Чорновол: дело о растратах при закупке топлива для армии - попытка передела рынка

Народный депутат фракции "Народный фронт" Татьяна Чорновол заявляет, что НАБУ расследует дело о растрате при закупках топлива чиновниками Минобороны 149 млн грн по ее заявлению, которое было связано с закупками формы.

"Все это дело сфабриковано. Минобороны закупало топливо по самой низкой цене, даже Нацполиция закупала его на 2 грн дороже. Дело это начали по моему заявлению, которое я не писала. Мое обращение было по закупке формы "Варан", а не по закупкам топлива", - сказала она журналистам в четверг перед судебным заседанием по избранию меры пресечения директору департамента госзакупок и поставок материальных ресурсов Минобороны Владимиру Гулевичу, задержанному накануне.

Т.Чорновол сказала, что данное дело "ничто иное, как попытка передела рынка и попытка сделать закупки топлива дорогими".

Депутат отметила, что намерена озвучить заявление о готовности взять на поруки В.Гулевича.

Судебное заседание было назначено на 17.15, однако по состоянию на 18.00 еще не началось.

В заседании по избранию меры пресечения второму фигуранту данного дела - замминистра обороны Игорю Павловскому ранее был объявлен перерыв, поскольку И.Павловский запросил медицинскую помощь.

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