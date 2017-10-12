Политика

18:32 12.10.2017

Законопроект по деоккупации Донбасса во втором чтении Рада может рассмотреть не раньше ноября – Фриз

Законопроект по деоккупации Донбасса во втором чтении Рада может рассмотреть не раньше ноября – Фриз

Верховная Рада Украины может рассмотреть во втором чтении законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях не раньше начала ноября, сообщила народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

"Согласно процедуре, которую должен пройти закон для подготовки ко второму чтению, до 20 октября комитет (профильный комитет Верховной Рады – ИФ) будет принимать поправки, которые будут предоставляться субъектами законодательной инициативы. После этого на заседании комитета, которое, скорее всего, будет 8 ноября, будет рассматриваться закон ко второму чтению по поправкам. После принятия решения на комитете по поправкам и по готовности закона ко второму чтению он будет вынесен в зал", - рассказала И.Фриз в эфире телеканала "112.Украина" в четверг.

Она отметила, что правки в законопроект ко второму чтению должны быть поданы до 20 октября, и только после этого они будут рассмотрены на парламентском комитете.

И.Фриз сообщила, что уже есть некоторая техническая путаница в правках, когда депутаты подают их в бумажной форме, забывая предоставить в электронном виде, но пока трудно оценить их потенциальное количество.

"Все зависит от того, как субъекты законодательной инициативы будут хотеть на нем (законе – ИФ) отметиться", - сказала нардеп.

Как сообщалось, 6 октября 2017 года Верховная Рада утвердила в первом чтении президентский проект закона (№7163) об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

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