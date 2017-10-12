Политика

17:49 12.10.2017

Власти Турции ввели жесткую систему контроля за соблюдением судами ограничений на заходы в порты Крыма

Власти Турции ввели жесткую систему контроля за соблюдением судами ограничений на заходы в порты Крыма

Руководство Палаты судоходства торгово-промышленной палаты Турции направило всем субъектам морских перевозок и портового бизнеса циркулярное письмо, в котором говорится о необходимости принять меры в рамках ужесточения контроля соблюдения судами ограничений на взаимодействие с портами Крыма.

"Турецким портам, морским агентам, операторам и судовладельцам официально сообщается о том, что "суда, прибывающие из региона Крыма и его портов, не пропускаются в нашу страну (Турцию), а разрешение на отплытие из портов этого региона не предоставляется". Кроме того, вводится жесткая система контроля", - написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook в четверг.

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