ЦИК назначила на 24 декабря первые выборы в 49 объединенных громадах

Центральная избирательная комиссия Украины назначила на 24 декабря 207 года первые местные выборы в 49 объединенных территориальных громадах (ОТГ), которые были образованы в рамках децентрализации.

Как сообщает в четверг пресс-служба ЦИК, в этот день состоятся выборы депутатов в 5 городских, 15 поселковых, 29 сельских и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в новообразованных громадах. В состав этих 49 ОТГ при реализации реформы децентрализации вошли 250 местных советов (городских - 7, поселковых - 18, сельских - 225).

По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие почти 347 тыс. 400 человек.

Таким образом, по состоянию на сегодня, в 2017 году первые местные выборы пройдут в 250 объединенных территориальных громадах в Украине. В частности, 29 октября 2017 года – в 201 громаде, 24 декабря 2017 года – в 49 громадах.