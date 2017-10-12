Политика

17:19 12.10.2017

ЦИК назначила на 24 декабря первые выборы в 49 объединенных громадах

ЦИК назначила на 24 декабря первые выборы в 49 объединенных громадах

 Центральная избирательная комиссия Украины назначила на 24 декабря 207 года первые местные выборы в 49 объединенных территориальных громадах (ОТГ), которые были образованы в рамках децентрализации.

Как сообщает в четверг пресс-служба ЦИК, в этот день состоятся выборы депутатов в 5 городских, 15 поселковых, 29 сельских и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в новообразованных громадах. В состав этих 49 ОТГ при реализации реформы децентрализации вошли 250 местных советов (городских - 7, поселковых - 18, сельских - 225).

По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие почти 347 тыс. 400 человек.

Таким образом, по состоянию на сегодня, в 2017 году первые местные выборы пройдут в 250 объединенных территориальных громадах в Украине. В частности, 29 октября 2017 года – в 201 громаде, 24 декабря 2017 года – в 49 громадах.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Наш край" призывает ЦИК распустить Ичнянскую избирательную комиссию за невыполнение решения суда

Началось выдвижение кандидатов на выборах в 201 объединенной громаде

ЦИК назначила дату местные выборы в 202 объединенных громадах

ЦИК просит около 1,858 млрд грн на парламентские выборы и 2,3 млрд грн на президентские выборы 2019г

Украине нужны новый закон о выборах и обновленный ЦИК – Мингарелли

По назначению членов ЦИК идут "серьезные консультации", утверждают в БПП

ЦИК просит комитеты Рады разъяснить возможность проведения местных выборов на Донбассе, где они не прошли в 2015 году

"Батькивщина" подала в ЦИК заявку на проведение 19 апреля сборов группы для организации референдума о запрете продажи с/х земли

Парубий надеется, что дискуссии по обновлению ЦИК вскоре завершаться

ЦИК призывает Раду урегулировать вопрос подачи деклараций кандидатами на выборах

ПОСЛЕДНЕЕ

Власти Турции ввели жесткую систему контроля за соблюдением судами ограничений на заходы в порты Крыма

США выходят из ЮНЕСКО

Украина не намерена лишать языка или идентичности венгерское меньшинство – Климкин

Инициаторами нападок на закон об образовании Украины в ПАСЕ были венгерская и румынская делегации

Правительство подготовило законопроект о госконтроле и маркировке ГМ-продукции в Украине

Замминистра обороны Павловский профессионал, но если причастен к преступлению, должен нести ответственность

МИД Украины направил в МИД Венгрии ноту протеста с требованием запретить в Будапеште акцию "Самоопределение для Закарпатья" – Климкин

Геращенко заявляет о необходимости защищать права украинской диаспоры

Заявления представителей венгерской и румынской делегаций в ПАСЕ можно рассматривать как территориальные претензии к Украине

Порошенко о задержаниях в Минобороны: никому не позволю красть у армии, требую кратчайшего расследования и передачи дел в суд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА