Политика

16:36 12.10.2017

США выходят из ЮНЕСКО

США выходят из ЮНЕСКО

Соединенные Штаты приняли решение о выходе из ЮНЕСКО, сообщает в четверг Госдепартамент США.

"12 октября 2017 года Госдепартамент США уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении США выйти из организации и стремлении учредить постоянную наблюдательную миссию при ЮНЕСКО", - говорится в заявлении Госдепартамента США.

"Это решение было принято нелегко, и оно отражает обеспокоенность США в связи с растущими задолженностями (по членским взносам - ИФ) в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы в организации и продолжающейся антиизраильской политикой в ЮНЕСКО", - отмечается в нем.

Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года, до этого времени США будут оставаться членом организации.

В заявлении подчеркивается, что Вашингтон указал И.Боковой на желание США поддерживать контакты с ЮНЕСКО в статусе страны-наблюдателя без членства для сотрудничества по ряду вопросов, включая всемирное наследие, свободу прессы, а также науки и образования.

В декабре 2016 года конгрессмены США заявляли о том, что Вашингтон рассматривает возможность выхода из ЮНЕСКО.

В 1984 году США при президенте Рональде Рейгане уже выходили из ЮНЕСКО. Тогда данное решение было обосновано плохим финансовым управлением организации и ее "антиамериканской" политикой.

В 2003 году США вернулись в ЮНЕСКО.

Соединенные Штаты приняли решение о выходе из ЮНЕСКО, сообщает в четверг Госдепартамент США.

"12 октября 2017 года Госдепартамент США уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении США выйти из организации и стремлении учредить постоянную наблюдательную миссию при ЮНЕСКО", - говорится в заявлении Госдепартамента США.

"Это решение было принято нелегко, и оно отражает обеспокоенность США в связи с растущими задолженностями (по членским взносам - ИФ) в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы в организации и продолжающейся антиизраильской политикой в ЮНЕСКО", - отмечается в нем.

Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года, до этого времени США будут оставаться членом организации.

В заявлении подчеркивается, что Вашингтон указал И.Боковой на желание США поддерживать контакты с ЮНЕСКО в статусе страны-наблюдателя без членства для сотрудничества по ряду вопросов, включая всемирное наследие, свободу прессы, а также науки и образования.

В декабре 2016 года конгрессмены США заявляли о том, что Вашингтон рассматривает возможность выхода из ЮНЕСКО.

В 1984 году США при президенте Рональде Рейгане уже выходили из ЮНЕСКО. Тогда данное решение было обосновано плохим финансовым управлением организации и ее "антиамериканской" политикой.

В 2003 году США вернулись в ЮНЕСКО.

 

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