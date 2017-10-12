Украина не намерена лишать языка или идентичности венгерское меньшинство – Климкин

Украина с принятием закона "Об образовании", в частности языковой статьи, не намерена ассимилировать, лишать идентичности или языка венгерское меньшинство, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью венгерскому телевидению.

"Чрезвычайно важно иметь откровенный и конструктивный диалог касательно образовательного закона. В первую очередь он - о людях… Украина не намерена ассимилировать, лишить идентичности или языка венгерское меньшинство", - цитирует слова П.Климкина спикер МИД Марьяна Беца в Twitter.

Министр также подчеркнул, что Украина намерена обеспечить уровень украинского языка на европейском уровне. "Наша цель - обеспечить роль украинского языка как государственного на том же уровне, как это обеспечено во всех европейских странах, в том числе в Венгрии", - заявил П.Климкин.