Инициаторами нападок на закон об образовании Украины в ПАСЕ были венгерская и румынская делегации

Венгерская и румынская делегации в ПАСЕ больше всех атаковали языковую статью украинского закона об образовании при рассмотрении соответствующей резолюции, констатировал член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Политический смысл в том, что резолюцию атаковали венгерские и румынские депутаты, особенно венгерские - в следующем году у Венгрии выборы, и они пытаются продемонстрировать борьбу за права венгров во всем мире", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг, комментируя принятие резолюции.

По его словам, критика украинского закона аргументировалась тем, что по языковой статье не провели консультаций с представителями национальных меньшинств до того, как был принят закон об образовании, включающий ее.

А.Гончаренко также отметил, что некоторые его коллеги усматривают в этом нарушение Европейской хартии по языкам национальных меньшинств и региональным языкам.

Отвечая на вопрос, может ли это быть связано с усилением влияния РФ в ПАСЕ, народный депутат сказал: "С Россией это мало связано. Основная инициатива исходила от венгерской и румынской делегаций. Антиукраинские силы всегда готовы поддержать любое антиукраинское начинание, но в данной ситуации инициатива исходила не от них, а от венгров и румын".

В свою очередь, первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко указала, что во время дебатов в зале ПАСЕ было чуть более ста депутатов, при этом сплоченность продемонстрировали румынская, молдавская и венгерская делегации.

"Румынская, молдавская, венгерская делегации мобилизовались, и именно эти делегации и примкнувшие к ним левые дали голоса за эту резолюцию", - написала она на странице в Фейсбуке.

По словам И.Геращенко, украинская делегация была против, так как настаивает на получении заключения Венецианской комиссии. "Считаем сегодняшние эмоциональные и провокационные заявления депутатов некоторых национальных парламентов давлением на Венецианскую комиссию", - добавила она.

И.Геращенко заявила о продолжении защиты прав всех украинских детей на достойное образование, получение высшего образования и конкуренцию в получении первого рабочего места.

"А для этого нужно знать не только материнский язык, но и государственный, украинский", - подытожила она.