МИД Украины направил в МИД Венгрии ноту протеста с требованием запретить в Будапеште акцию "Самоопределение для Закарпатья" – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что украинский МИД направил ноту протеста в МИД Венгрии с требованием запретить запланированную на 13 октября в Будапеште акцию под лозунгом "Самоопределение для Закарпатья".

"Венгерский МИД сообщил нашему посольству об акции 13.10 под лозунгом "Самоопределение для Закарпатья". Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм? Немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию!" – написал глава МИД в своем микроблоге в Твиттере в среду вечером.

При этом П.Климкин выразил уверенность, что Венгрия и в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины.

Как сообщает "Радио Свобода", с призывом выйти вечером 13 октября под посольство Украины в Будапеште на акцию за "национальное самоопределение венгров Закарпатья" выступили в венгерской религиозной протестантской организации "Церковь возвращения домой". По словам спикера Закарпатской областной государственной администрации Ярослава Галаса, организатором этой акции является праворадикальная партия "Йоббик".

По данным издания, в акции анонсировано участие двух венгерских деятелей, которых недавно не пропустили из Венгрии в Украину - депутат Европарламента Кристини Морваи и юриста Томаша Гауди-Нодя, представителей "Йоббика". В Госпогранслужбе в конце сентября сообщали, в частности, что касательно К.Морваи было выполнено поручение СБУ о запрете ей въезда в Украину до июля 2019 года в связи с тем, что в 2014 году она посетила оккупированную часть Донбасса и излагала там поддержку руководству боевиков.

Как сообщалось, 28 сентября закон Украины "Об образовании" вступил в силу. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерство иностранных дел Венгрии 26 сентября заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. П.Климкин заявлял о намерениях в ближайшее время провести встречу с министром иностранных дел Венгрии в Будапеште для обсуждения закона "Об образовании".

19 октября в Украину должен приехать министр образования Венгрии для обсуждения положений и имплементации закона.