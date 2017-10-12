Политика

14:40 12.10.2017

Геращенко заявляет о необходимости защищать права украинской диаспоры

Геращенко заявляет о необходимости защищать права украинской диаспоры

 Первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко заявляет, что Украина ожидает встречных шагов от соседних государств на свои действия по обеспечению образовательных прав национальных меньшинств.

"Мы ожидаем транспарентности - чтобы и украинская диаспора в соседних странах имела право на изучение украинского языка", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Facebook в четверг, комментируя прошедшие дебаты в ПАСЕ при рассмотрении закона Украины "Об образовании", в частности, выступления венгерской и румынской делегаций.

"Это важные уроки, которые делают нас монолитнее. Мы будем защищать право всех без исключения украинских детей на качественное образование. А еще - мы должны так же жестко защищать украинскую диаспору, ее права", - добавила И.Геращенко.

Как сообщалось, ПАСЕ на осенней сессии провела срочные дебаты по принятому в Украине закона "Об образовании", в частности по ст.7, касающейся языка преподавания, по результатам которых приняла резолюцию с рекомендациями для Украины, в частности, выполнить обязательства, основанные на Европейской конвенции о правах человека, Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. Кроме того, Ассамблея рекомендует обеспечить гибкость в обеспечении имплементации образовательной реформы.

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