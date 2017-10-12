Политика

13:43 12.10.2017

В дискуссиях вокруг украинского закона об образовании "торчат уши РФ" - Емец

В дискуссиях вокруг украинского закона об образовании "торчат уши РФ" - Емец

 Усилия украинской дипломатии должны быть сосредоточены в Венецианской комиссии для урегулирования ситуации вокруг языковой статьи украинского закона об образовании, заявляет народный депутат фракции "Народный фронт", член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец.

"Работа украинской дипломатии сегодня должна сосредоточиться именно на Венецианской комиссии", - написал он на своей странице в Фейсбук во время рассмотрения резолюции ПАСЕ по украинскому закону об образовании в четверг.

По его словам, из выступлений фракций в ПАСЕ очевидно, что все будет зависеть от выводов Венецианской комиссии.

"Вопрос закона об образовании и права меньшинств на язык преподавания, сегодня превратился в политический инструмент давления на Украину. И уши РФ торчат явно для всех", - сказал депутат.

Как сообщалось, ПАСЕ провела срочные дебаты относительно принятого в Украине закона "Об образовании", в частности по ст. 7, касающейся языка преподавания, по результатам которых приняла резолюцию с рекомендациями для Украины.

В частности, Парламентская ассамблея серьезно обеспокоена принятием 5 сентября 2017 года нового закона "Об образовании" Верховной Радой и подписанного 27 сентября 2017 года президентом Украины Петром Порошенко. По мнению делегатов, закон не обеспечивает право нацменьшинств обучаться на родном языке и существенно сокращает их права.

Также ПАСЕ просит обеспечить выполнение выводов Венецианской комиссии в полной мере.

Кроме того, делегаты указали на то, что не были проведены соответствующие консультации с представителями национальных меньшинств относительно ст. 7 закона.

28 сентября Министерство иностранных дел Украины направило закон об образовании на экспертизу в Венецианскую комиссию. В Киеве ожидают соответствующее заключение в декабре.

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