Порошенко ввел в состав Нацинвестсовета членов Кабмина и руководство АП

Президент Украины Петр Порошенко утвердил личный состав Национального инвестиционного совета, в который вошло руководство государства, в частности, ряд министров украинского правительства и руководство администрации президента Украины, а также по согласию – руководство ряда зарубежных компаний и групп.

Соответствующий указ №317/2017 "Вопросы Национального инвестиционного совета" от 10 октября 2017 года опубликован на официальном сайте главы государства. Указ №365 от 29 августа 2016 года дополняется абзацем следующего содержания: "В работе Совета с правом совещательного голоса участвуют представители Американской торговой палаты в Украине и Европейской бизнес ассоциации".

Согласно прилагаемому утвержденному составу Национального инвестиционного совета, он возглавляется президентом П.Порошенко, а его секретарем является советник главы государства Борис Ложкин.

В него также входят премьер-министр Украины Владимир Гройсман, министр финансов Александр Данилюк, первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, министр инфраструктуры Владимир Омелян, министр юстиции Павел Петренко. Также в состав совета включены глава администрации президента Украины Игорь Райнин и его заместитель Дмитрий Шимкив, а по согласию - председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

По согласию в состав совета включены президент Европейского банка реконструкции и развития Сумма Чакрабарти, руководство двух британских компаний - председатель правления и гендиректор компании "Arcelor Mittal Limited" Лакшми Нивас Миттал и генеральный директор компании "Unilever NV" Пол Палмен, двух нидерландских - председатель правления компании "Louis Dreyfus Holding B.V." Маргарита Луи-Дрейфус и гендиректор и президент группы компаний "Vitol Holding B.V" Ян Тейлор, одной германской - председатель правления компании "Меtro AG" Олаф Кох, и одной французской - генеральный директор компании "Еngie SA" Изабель Кочер,.

Кроме того, по согласию в состав Нацинвестсовета включено руководство ряда американских компаний: председатель правления и генеральный директор компании "Cargill Inc." Дэвид Макленнан, старший вице-президент "General Electric", президент и генеральный директор компании "GE Transportation" Джейми Миллер, генеральный директор отделения Европы, Ближнего Востока и Африки банка "Citigroup Inc" Джеймс Коулз, президент и генеральный директор компании "Holtec Іпternational, Inc" Крис Сингх, вице-президент корпорации "International Finance Corporation" Димитрис Цицирагос, гендиректор компании "Bunge Limited" Сорен Шродер.

Также в состав совета по согласию включены президент Государственной нефтяной компании Азербайджана "SOCAR" Ровнаг Абдуллаев, председатель правления и генеральный директор группы компаний "DP World" (Объединенные Арабские Эмираты) Султан Ахмед Бин Сулайем, председатель совета директоров компании "Huawei Technologies Co., Ltd" (Китай) Яфан Сунь, президент и гендиректор компании "Posco Daewoo Corporation" (Республика Корея) Ким Янг-Санг.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Как сообщалось, Национальный инвестиционный совет основан 29 августа 2016 года. П.Порошенко в этот день утвердил положение о Национальном инвестсовете, увольнение Б.Ложкина с должности главы администрации президента и его назначении секретарем Национального инвестиционного совета.

Б.Ложкин тогда заявил, что совет сможет привлечь в 2017 году инвестиционные проекты на $250 млн. В целом, по мнению Б.Ложкина, для достижения уровня роста ВВП в 6% и более Украине необходимы ежегодные инвестиции в $10 млрд. По его словам, интересными для инвесторов могут быть энергетика, инфраструктура, сельское хозяйство, военно-промышленный комплекс и космические разработки.