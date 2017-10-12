Представители госдепартамента США на следующей неделе посетят Турцию для урегулирования визового кризиса

Делегация администрации Соединенных Штатов на следующей неделе посетит Турцию, чтобы обсудить визовый кризис между двумя странами, сообщает в четверг турецкая газета "Сабах" со ссылкой на источники в госдепартаменте США.

Делегацию возглавит заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джонатан Коэн, сообщили собеседники "Сабах".

Также источники сообщили, что Вашингтон предложил Анкаре сформировать совместную комиссию с целью урегулировать существующих разногласий.

Как сообщалось, посольство США в Анкаре и посольство Турции в Вашингтоне прекратили неиммиграционное визовое обслуживание граждан двух стран.

Действия Вашингтона вызваны тем, что сотрудник генконсульства Соединенных Штатов в Стамбуле Метин Топуз, гражданин Турции, был арестован по обвинению в связях с живущим в США исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, который обвиняется турецкими властями в причастности к попытке военного переворота. Вашингтон оставил без внимания требования Турции о выдаче проповедника.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в недавнем телефонном разговоре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу призвал турецкое правительство представить доказательства в связи с обвинениями в адрес сотрудников дипмиссии США в Турции, заявила ранее пресс-секретарь госдепартамента Хизер Нойерт.