Политика

11:40 12.10.2017

Представители госдепартамента США на следующей неделе посетят Турцию для урегулирования визового кризиса

Представители госдепартамента США на следующей неделе посетят Турцию для урегулирования визового кризиса

Делегация администрации Соединенных Штатов на следующей неделе посетит Турцию, чтобы обсудить визовый кризис между двумя странами, сообщает в четверг турецкая газета "Сабах" со ссылкой на источники в госдепартаменте США.

Делегацию возглавит заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джонатан Коэн, сообщили собеседники "Сабах".

Также источники сообщили, что Вашингтон предложил Анкаре сформировать совместную комиссию с целью урегулировать существующих разногласий.

Как сообщалось, посольство США в Анкаре и посольство Турции в Вашингтоне прекратили неиммиграционное визовое обслуживание граждан двух стран.

Действия Вашингтона вызваны тем, что сотрудник генконсульства Соединенных Штатов в Стамбуле Метин Топуз, гражданин Турции, был арестован по обвинению в связях с живущим в США исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, который обвиняется турецкими властями в причастности к попытке военного переворота. Вашингтон оставил без внимания требования Турции о выдаче проповедника.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в недавнем телефонном разговоре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу призвал турецкое правительство представить доказательства в связи с обвинениями в адрес сотрудников дипмиссии США в Турции, заявила ранее пресс-секретарь госдепартамента Хизер Нойерт.

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