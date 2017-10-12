Политика

10:19 12.10.2017

Глава группы ЕНП в ПАСЕ ушел в отставку

Глава группы ЕНП в ПАСЕ ушел в отставку

Глава группы Европейской народной партии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), вице-президент ПАСЕ Аксель Фишер (Axel Eduard Fischer) подал в отставку, сообщил народный депутат фракции БПП Алексей Гончаренко.

"Глава крупнейшей группы ПАСЕ группы Европейской народной партии Аксель Фишер ушел в отставку. Большие перемены в ПАСЕ", - написал А.Гончаренко на своей странице в соцсети Facebook в четверг утром.

А.Фишер был спецдокладчиком мониторингового комитета ПАСЕ по вопросам Украины.

 

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