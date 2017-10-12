Резолюция Николетти не дает гарантии возвращения российской делегации в ПАСЕ

Резолюция члена итальянской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти не гарантирует возвращение российской делегации в ПАСЕ, Киев не пойдет на компромиссы в этом вопросе, отмечают представители украинской стороны.

"Желание вернуть россиян в ПАСЕ есть, но гарантий возвращения нет. Красная линия - январь 2018 года. Все, что будет происходить до этого, - это игра, а не результат игры. Вероятность возвращения пока равна вероятности невозвращения. Все зависит от кучи факторов", - прокомментировал данную резолюцию постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, Украина не идет на компромиссы в вопросе возвращения россиян в ПАСЕ, "хотя нас склоняют".

Д.Кулеба признался: "Впервые об этом говорю: две недели я получаю вопросы от посланцев – какая ваша цена за возвращение России в ПАСЕ? Я отвечаю: выполнение резолюций ПАСЕ. Именно это украинские депутаты протолкнули в доклад Николетти. Эта правка принята вопреки оппонентам".

Постпред Украины при СЕ также призвал объединиться в борьбе за Крым.

В свою очередь, глава делегации украинского парламента в ПАСЕ Владимир Арьев (фракция "Блок Петра Порошенко") отметил, что эта "неприятненькая резолюция" теоретически "может открыть дорогу к изменениям в регламент (ПАСЕ), чтобы вернуть РФ, а может и не открыть".

"Мы, грузины и северные страны были против. Прошла она только потому, что документы с общими вещами в Ассамблее проходят значительно легче, чем с конкретикой. И если в будущем делегатам предложат утвердить механизм, который станет реальной дорожной картой для безапелляционного возвращения РФ, то это в ПАСЕ будет воспринято совсем-совсем иначе", - написал В.Арьев на странице в Фейсбуке.

По его словам, единственным механизмом возвращения РФ являются изменения в регламент, но речь об этом еще не шла.

Еще один делегат от Украины Алексей Гончаренко (фракция "Блок Петра Порошенко") также отметил, что "доклад Николетти" лишь открывает двери для возможного изменения процедур, которыми могут воспользоваться, чтобы вернуть делегацию РФ в ПАСЕ "с полным объемом полномочий", и все авторы открещиваются от подобных планов.

"Украинская делегация добилась включения в текст очень важной поправки (я имел честь ее представлять в зале) о том, что вовлечение всех сторон возможно только на основе соблюдения обязательств и исполнения резолюций - то есть и резолюций по Крыму, Донбассу, украинским политзаключённым и т.д.", - пояснил суть произошедшего А.Гончаренко на странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, ПАСЕ большинством голосов утвердила решение, которое имеет целью снятие политических санкций с делегации Российской Федерации.

В тексте решения осталась норма о том, что ПАСЕ и Комитет министров (исполнительный орган Совета Европы) должны "гармонизировать правила участия и представительства стран-членов в обоих уставных органах".

Это решение должно запретить ПАСЕ продлевать действие ограничений, налагаемых на РФ, без согласия стран-членов. По сути, это ставит под вопрос одобрение в ПАСЕ каких-либо санкций против РФ. Учитывая, что санкции должны возобновляться ежегодно, ограничения могут быть сняты уже в январе.

Данную норму поддержало подавляющее большинство депутатов ПАСЕ, предложенные Украиной поправки провалились, причем голоса разделились в пропорции 60 на 30.